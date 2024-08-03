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الدفاعات الروسية تسقط 75 مسيرة أوكرانية استهدفت جنوبي روسيا

ارشيفية
ارشيفية




 

السبت، 03-08-2024 09:06 ص

الوكيل الاخباري-  أسقطت الدفاعات الروسية 75 مسيرة أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية استهدفت مقاطعات جنوب غربي البلاد.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط 75 مسيرة أوكرانية منها 36 فوق مقاطعة روستوف و17 فوق مقاطعة أوريول و9 فوق مقاطعة بيلغورود، و8 فوق كورسك، و2 فوق ريازان، وواحدة فوق فورونيج، وواحدة فوق بحر آزوف، وواحدة فوق إقليم كراسنودار.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

gnews

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