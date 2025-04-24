الدفاعات الروسية تسقط 87 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 87 مسيرة 8 في مقاطعة فورونيج، و10 في مقاطعة كورسك و10 في مقاطعة بيلغورود و45 في القرم و4 في مقاطعة ليبيتسك و2 في مقاطعة موسكو، و4 في مقاطعة بريانسك، و4 في مقاطعة ليبيتسك".
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.
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