الدفاعات الروسية تسقط 87 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 87 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم.



وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 87 مسيرة 8 في مقاطعة فورونيج، و10 في مقاطعة كورسك و10 في مقاطعة بيلغورود و45 في القرم و4 في مقاطعة ليبيتسك و2 في مقاطعة موسكو، و4 في مقاطعة بريانسك، و4 في مقاطعة ليبيتسك".

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.