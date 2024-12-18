الدفاع الأمريكية تعلن إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو

وقالت وزارة الدفاع في بيان رسمي اليوم الأربعاء إن السجين أعيد إلى كينيا بعد أن ارتأت الولايات المتحدة أن "اعتقاله في غوانتانامو لم يعد ضروريا لدرء التهديد للأمن القومي".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فقد اعتقل السجين عام 2007 بتهمة الانتماء إلى فرع شرق إفريقيا في تنظيم "القاعدة".
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