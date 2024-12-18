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الدفاع الأمريكية تعلن إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو

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أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الثلاثاء إطلاق سراح سجين كيني من غوانتانامو في كوبا، لينخفض عدد السجناء الذين ما زالوا محتجزين فيه إلى 29 معتقلا، وفقا "لرويترز".

وقالت وزارة الدفاع في بيان رسمي اليوم الأربعاء إن السجين أعيد إلى كينيا بعد أن ارتأت الولايات المتحدة أن "اعتقاله في غوانتانامو لم يعد ضروريا لدرء التهديد للأمن القومي".

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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فقد اعتقل السجين عام 2007 بتهمة الانتماء إلى فرع شرق إفريقيا في تنظيم "القاعدة".

 

RT

 
gnews

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