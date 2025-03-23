الدفاع الإسرائيلية: عدد جرحى الجيش بلغ 78 ألفا منذ 7 أكتوبر

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عدد الجرحى من أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن ارتفع إلى أكثر من 78 ألفا، وأضافت أن 16 ألفا من المصابين، تم إدخالهم إلى المستشفى منذ السابع من أكتوبر.
وأفادت الوزارة بأن واحدا من كل اثنين من الجرحى الذين يتلقون العلاج في وحدة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، يعانون من ردود فعل نفسية.
من الجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عبر موقعه أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بلغ 846 قتيلا ممن سمح بنشر أسمائهم.
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