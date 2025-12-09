الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل أحد جنودها في أوكرانيا أثناء مراقبته القوات الأوكرانية وهي تختبر نظاما دفاعيا جديدا.



وجاء في بيان للوزارة عبر منصة "إكس": "ببالغ الحزن والأسى، نُعلن وفاة أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية في أوكرانيا صباح يوم، الثلاثاء 9 ديسمبر".



وأضاف البيان: "أصيب الجندي في حادث مأساوي أثناء مُشاهدته القوات الأوكرانية تختبر نظاما دفاعيا جديدا، بعيدا عن خطوط المواجهة". مشيرا إلى أن عائلته أُبلغت بالخبر وقدمت لها الوزارة خالص التعازي.

اضافة اعلان



ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية حول هوية المجند أو رتبته، أو الظروف الكاملة للحادث، أو نوعية الأسلحة الجديدة التي كانت القوات الأوكرانية تختبرها.



وتجدر الإشارة إلى أن عناصر من الجيش البريطاني يواصلون منذ ما قبل عام 2022 تقديم التدريب والدعم الفني والاستشاري للقوات الأوكرانية.



وفي يوليو 2022 بعد أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أطلقت بريطانيا برنامج "إنترفليكس" الرامي إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على أراضيها، بمشاركة عدد من الدول الغربية، من بينها كندا وألمانيا والسويد وهولندا ودول البلطيق وغيرها.