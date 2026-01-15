الدفاع التركية: لا مؤشرات على نزوح جماعي من إيران

الوكيل الإخباري- أكدت السلطات التركية أنها لم ترصد أي حركة نزوح جماعي من الأراضي الإيرانية إلى تركية مشيرة إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية.



وقال زكي أكتورك، المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي: "نقوم بمراقبة الحدود الإيرانية التي يبلغ طولها 560 كيلومترا على مدار الساعة، بدعم من قوات حرس الحدود والطائرات المُسيرة".



وأضاف: "رغم غياب أي مؤشرات على هجرة جماعية حتى الآن، فقد تم اتخاذ استعدادات أمنية إضافية على الحدود، وسنلجأ إليها فور ظهور أي تطورات تستدعي ذلك".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاضطرابات الداخلية والمظاهرات التي شهدتها البلاد "قد انتهت"، مؤكدا أن الوضع عاد إلى "الهدوء التام" وأن البلاد "تحت السيطرة الكاملة".