الأحد 2026-03-29 02:04 م

"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب

"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب
"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب
 
الأحد، 29-03-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-  اعترضت منظومات الدفاع الجوي البحريني 174 صاروخا بالستيا و391 طائرة مسيّرة منذ بدء الحرب، بحسب ما أعلنته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، مؤكدة استمرارها في التصدي لموجات متتابعة من الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها.اضافة اعلان


ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، إضافة إلى تجنب تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات والتنبيهات.

وأكدت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
 
 


افتتاح دورة التحليل الاستراتيجي للمخاطر في مركز الابتكار والتطوير

أخبار محلية افتتاح دورة التحليل الاستراتيجي للمخاطر في مركز الابتكار والتطوير

10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

تكنولوجيا 10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

أخبار محلية اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى

بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

أخبار محلية بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

أخبار محلية ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب غان" الشهيرين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل قدير - صورة

عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن



 






