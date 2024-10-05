الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مناطق

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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