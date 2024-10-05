الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مناطق

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 10 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وفورونيج وكورسك.

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وقالت الوزارة في بيانها اليوم: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، لكن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية".