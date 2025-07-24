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الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 24-07-2025 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تصدت ودمرت الليلة الماضية، عشرات المسيرات الجوية المعادية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم في الليلة الماضية، تدمير 39 مسيرة أوكرانية فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف وفوق أراضي إقليم كراسنودار.  

 

وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:40 بتوقيت موسكو يوم 23 يوليو حتى الساعة 01:40 بتوقيت موسكو يوم 24 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 39 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات: 21 قطعة فوق البحر الأسود، و11 قطعة فوق بحر آزوف، و7 قطع فوق أراضي إقليم كراسنودار".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي بالقصف من مختلف أنواع الأسلحة، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم.

 
 
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