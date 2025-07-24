الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي بالقصف من مختلف أنواع الأسلحة، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم.
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