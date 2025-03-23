الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 مسيرة جوية معادية فوق مناطق مختلفة

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، إلى أنه تم تدمير نصف هذه المسيرات الجوية فوق أراضي مقاطعة روستوف بجنوب البلاد.
وقالت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 59 طائرة بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك 29 مسيرة جوية فوق مقاطعة روستوف، و20 فوق أراضي مقاطعة أستراخان و3 فوق مقاطعة فورونيج، و3 طائرات بدون طيار - فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كورسك، وأخرى فوق مقاطعة ساراتوف".
وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.
وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.
بدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية بفعالية عالية خلال التصدي لهجمات العدو، وتقوم بإفشال غالبية هجماته.
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