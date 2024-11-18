 
الإثنين 2024-11-18 09:59 ص
 

الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أرشيفية لمبنى في موسكو أصيب بهجوم مسيرة أوكرانية
أرشيفية لمبنى في موسكو أصيب بهجوم مسيرة أوكرانية
الإثنين، 18-11-2024 08:53 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، و 45 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة تولا".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي بشروط .. المعارضة في أبخازيا توافق على انتقال سلطات رئيس البلاد إلى نائبه

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة: عقوبات قد تصل للإغلاق لمحلات بيع القهوة السائلة المخالفة

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل تفاصيل أجور النقل والدفن للموتى في أمانة عمّان

دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي

عربي ودولي نجل ترامب يتهم "شركات الصناعات الدفاعية" بالسعي لإشعال حرب

gj

أخبار الشركات بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة: لا تعديل على أسعار القبور والتكلفة تصل إلى 500 دينار للقبر الواحد

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فلسطين إسبانيا تدين تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان وتجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

أرشيفية لمبنى في موسكو أصيب بهجوم مسيرة أوكرانية

عربي ودولي الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل



 


الأكثر مشاهدة