الدفاع الجوي العراقي يعترض مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل

الوكيل الإخباري- أفادت ‌مصادر أمنية ⁠لوكالة "رويترز" بأن الدفاعات ⁠الجوية العراقية أسقطت يوم السبت طائرة ⁠مسيرة بالقرب من ‌القنصلية الأمريكية في ⁠أربيل بإقليم كردستان.

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