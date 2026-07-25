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الدفاع الجوي العراقي يعترض مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل

الدفاع الجوي العراقي يعترض مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل
الدفاع الجوي العراقي يعترض مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل
 
السبت، 25-07-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري-   أفادت ‌مصادر أمنية ⁠لوكالة "رويترز" بأن الدفاعات ⁠الجوية العراقية أسقطت يوم السبت طائرة ⁠مسيرة بالقرب من ‌القنصلية الأمريكية في ⁠أربيل بإقليم كردستان.

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ووفق المعطيات الميدانية الأولية، لم يسفر الهجوم عن تسجيل خسائر بشرية أو تلفيات بالممتلكات، كما لم يتبن أي فصيل عملية الاستهداف حتى اللحظة.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الاحتقان الإقليمي المتزايد بين واشنطن وطهران، وعقب تعرض المحيط المجاور للممثلة الدبلوماسية لعدة هجمات متتالية خلال الآونة الأخيرة، وهو ما ألزم الأجهزة الأمنية برفع درجة الجاهزية واتخاذ تدابير استثنائية لحماية المنطقة، فضلا عن تسبب بعض تلك الخروقات السابقة في توقف حركة الملاحة الجوية بمطار أربيل بشكل مؤقت.

والجمعة، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا أمنيا لرعاياها في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، داعية إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت السفارة في بيان إن "الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، مع احتمال وقوع تصعيد مفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات في السفر وإلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المتكرر للمجال الجوي"، مشيرة إلى أن "عددا من شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها أو ألغت بعض خطوطها".

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى "الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية"، لافتة إلى أن "اضطرابات السفر أو إغلاق المجال الجوي قد تحدث دون إشعار مسبق".

 
 


gnews

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