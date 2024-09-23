الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 1.8 ألف جندي خلال آخر يوم

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بلغت نحو 1795 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

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تكبد العدو على يد مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة خاركوف خسائر تبلغ نحو 105 جنود.



حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي واستهدفت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، كما صدت 4 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 450 جنديا.



حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على خط المواجهة في دونيتسك ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى حوالي 600 جندي.



الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي.



سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وصدت 9 هجمات مضادة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 440 عسكريا.



حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، وبلغت خسائر العدو نحو 140 جنديا.



ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات معادية في مقاطعة زابوروجيه ومدينة خيرسون، حيث فقدت القوات الأوكرانية حوالي 60 عسكريا.



إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 135 منطقة.



إسقاط صاروخ تكتيكي عملياتي ATACMS أمريكي الصنع، و3 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، وقنبلتين موجهتين Hammer، وصاروخ HIMARS، و35 طائرة بدون طيار.