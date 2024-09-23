 
الإثنين 2024-09-23 01:09 م
 
 

الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 1.8 ألف جندي خلال آخر يوم

صواريخ روسية
صواريخ روسية
الإثنين، 23-09-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بلغت نحو 1795 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

اضافة اعلان


تكبد العدو على يد مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة خاركوف خسائر تبلغ نحو 105 جنود.


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي واستهدفت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك، كما صدت 4 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 450 جنديا.


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على خط المواجهة في دونيتسك ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى حوالي 600 جندي.

الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي.


سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وصدت 9 هجمات مضادة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 440 عسكريا.


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، وبلغت خسائر العدو نحو 140 جنديا.


ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات معادية في مقاطعة زابوروجيه ومدينة خيرسون، حيث فقدت القوات الأوكرانية حوالي 60 عسكريا.


إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 135 منطقة.


إسقاط صاروخ تكتيكي عملياتي ATACMS أمريكي الصنع، و3 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، وقنبلتين موجهتين Hammer، وصاروخ HIMARS، و35 طائرة بدون طيار.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام حركة الشحن

طائرة "سو-35" الروسية

عربي ودولي صحيفة أمريكية: مقاتلة "سو-35" الروسية قادرة على منافسة كل الطائرات الحربية الحديثة

تعبيرية

طب وصحة 7 أطعمة قد تكون السبب وراء آلام ظهرك.. احذرها

أحمد سعد

فن ومشاهير ماذا قال أحمد سعد عن سرقة مجوهراته في إيطاليا؟

جانب من منع الاحتلال لديبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي

فلسطين الاحتلال يمنع دبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل

صواريخ روسية

عربي ودولي الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 1.8 ألف جندي خلال آخر يوم

تعبيرية

منوعات وداعا للكاكاو.. شوكولاتة من بذور "دوار الشمس"

الملك عبدالله

أخبار محلية فلسطين تثمن مبادرة الملك لمساعدة فاقدي الأطراف في غزة



 


الأكثر مشاهدة





عاجل