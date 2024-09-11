 
الأربعاء 2024-09-11 03:13 م
 
 

الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 350 جنديا على محور كورسك خلال يوم

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 11-09-2024 02:20 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 350 جنديا، وشملت كذلك 13 مدرعة، بينها 3 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة.

اضافة اعلان

 

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت هجوما مضادا للعدو باتجاه بلدة أباناسوفكا، كما أحبطت محاولات لتنفيذ هجمات في اتجاه 3 مراكز سكنية حدودية أخرى، مما أدى إلى فقدان الجيش الأوكراني نحو 30 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم أسر 10 آخرين.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 لواء أوكرانيا في محيط 18 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز مرتزقة أجانب وجنود ومعدات عسكرية من احتياطيات 11 لواء للجيش الأوكراني في محيط 15 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية

أخبار محلية المياه تشارك بالمؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية

من المصدر

أخبار محلية أمام الملك.. الزيود يؤدي اليمين القانونية محافظا للطفيلة

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

حقيبة قش

المرأة والجمال هكذا تحافظين على رونق حقيبة القش

عامر شفيع

خاص بالوكيل كم عدد الأصوات التي حصدها حارس "النشامى" عامر شفيع بالانتخابات؟

تعبيرية

منوعات ملياردير أمريكي يقوم بمغامرة في الفضاء

اعتقالات

فلسطين الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة والقدس

الملك عبدالله

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس الجزائري هاتفيا بإعادة انتخابه



 


الأكثر مشاهدة





عاجل