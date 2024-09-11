الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 350 جنديا على محور كورسك خلال يوم

الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 350 جنديا، وشملت كذلك 13 مدرعة، بينها 3 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة.

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