الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 350 جنديا على محور كورسك خلال يوم

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 لواء أوكرانيا في محيط 18 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.
وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز مرتزقة أجانب وجنود ومعدات عسكرية من احتياطيات 11 لواء للجيش الأوكراني في محيط 15 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
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