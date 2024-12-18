الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 210 جنود في محور كورسك خلال يوم

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 11 لواء أوكرانيا إضافة إلى كتيبتي اقتحام في محيط 14 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.
وأضاف أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 12 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 41870 عسكريا و244 دبابة و184 مركبة مشاة قتالية و127 ناقلة جند مدرعة و1283 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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