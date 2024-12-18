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الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 210 جنود في محور كورسك خلال يوم

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أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 03:39 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال اليوم الماضي شملت 210 جنود ودبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين وناقلة جند مدرعة و4 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 11 لواء أوكرانيا إضافة إلى كتيبتي اقتحام في محيط 14 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.

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وأضاف أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 12 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.


ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 41870 عسكريا و244 دبابة و184 مركبة مشاة قتالية و127 ناقلة جند مدرعة و1283 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

RT

 
gnews

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