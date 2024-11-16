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الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 255 جنديا على محور كورسك خلال يوم

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جانب من المعارك
السبت، 16-11-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية اليوم السبت بأن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 255 جنديا وشملت 3 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة ومعدات أخرى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 14 لواء أوكرانيا في محيط 7 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.

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وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط أربع بلدات وقرى في مناطق كورسك الحدودية.


وذكر البيان أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال شمل أكثر من 32930 عسكريا و213 دبابة و136 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

RT

 
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