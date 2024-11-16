الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 255 جنديا على محور كورسك خلال يوم

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 14 لواء أوكرانيا في محيط 7 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.
وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط أربع بلدات وقرى في مناطق كورسك الحدودية.
وذكر البيان أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال شمل أكثر من 32930 عسكريا و213 دبابة و136 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط
-
5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان
-
لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل
-
صفارات الإنذار تدوي في 20 مدينة وموقعا بشمال إسرائيل
-
إندبندنت: بوتين وترامب يتخاعدان وأوكرانيا هي من ستدفع الثمن
-
"الصحة اللبنانية": استشهاد مسعفَيْن في اعتداءات إسرائيلية
-
بسبب اتهام جنسي .. إعادة دراسة ترشيح "رجل البنتاغون"
-
ماسك يتوعد بـ"تدمير" من اتهمه بالتواصل مع روسيا