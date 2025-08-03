الدفاع الروسية: إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود
الأحد، 03-08-2025
05:33 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/740687
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الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أو اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود.
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وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، مساء السبت، أنه خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى 23:25 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط أو اعتراض 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغوورد و8 طائرات فوق مقاطعة فورونيج و3 فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة بريانسك و9 طائرات فوق البحر الأسود.
وحذرت السلطات الروسية من خطر الهجوم بالطائرات المسيرة على مدينة سوتشي ومقاطعات ريازان وتامبوف وفورونيج وليبيتسك.