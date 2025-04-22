الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم ومقاطعة بيلغورود

وأعلنت وزارة الدفاع إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بين الساعة 20:55 و21:10 بتوقيت موسكو.
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