الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم ومقاطعة بيلغورود

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعة بيلغورود، مساء الاثنين.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن وسائل الدفاع الجوي أسقطت خلال الفترة بين الساعة 20:00 و20:40 بتوقيت موسكو خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.