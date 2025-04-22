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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم ومقاطعة بيلغورود

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعة بيلغورود، مساء الاثنين.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن وسائل الدفاع الجوي أسقطت خلال الفترة بين الساعة 20:00 و20:40 بتوقيت موسكو خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.

 

وتم كذلك وقف الحركة مؤقتا عبر جسر القرم، لحوالي ساعتين مساء الاثنين، حسبما ذكر المركز الإعلامي الرسمي الخاصة بحركة السيارات عبر الجسر.

وأعلنت وزارة الدفاع إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بين الساعة 20:55 و21:10 بتوقيت موسكو.

 
gnews

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