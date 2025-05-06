الدفاع الروسية: إسقاط 105 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة خلال الليل

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم إسقاط 32 مسيرة معادية في مقاطعة بريانسك، و22 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و19 فوق منطقة موسكو، و10 في مقاطعة بينزا، و9 في كالوغا، و6 في بيلغورود، و2 في كل من ليبيتسك وسامارا وواحدة في كل من فلاديمير وكورسك وروستوف.
وفي وقت سابق أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 19 مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة، مضيفا أنه ليس هناك أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام، بحسب المعطيات الأولية.
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