الثلاثاء 2025-05-06 11:05 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 105 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة خلال الليل

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 105 مسيرات أوكرانية في الفترة من الساعة 21.00 مساء الاثنين إلى الساعة 04.00 فجر اليوم الثلاثاء فوق 11 منطقة روسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم إسقاط 32 مسيرة معادية في مقاطعة بريانسك، و22 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و19 فوق منطقة موسكو، و10 في مقاطعة بينزا، و9 في كالوغا، و6 في بيلغورود، و2 في كل من ليبيتسك وسامارا وواحدة في كل من فلاديمير وكورسك وروستوف.

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وفي وقت سابق أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 19 مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة، مضيفا أنه ليس هناك أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام، بحسب المعطيات الأولية. 

 

RT

 
gnews

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