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الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية خلال الليل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 09:55 ص

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليل 16 طائرة أوكرانية بدون طيار، معظمها فوق مقاطعة بيلغورود.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إسقاط 14 مسيرة في بيلغورود، ومسيرتين أخريين فوق مياه البحر الأسود.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين أن قواتها دمرت خلال الليلة السابقة 21 طائرة أوكرانية بدون طيار، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم.

 
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