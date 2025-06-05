الدفاع الروسية: إسقاط 30 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.



وقالت الوزارة في بيانها اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية في 5 يونيو، تم تدمير 30 طائرة مسيّرة أوكرانية".

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وأوضحت أن 15 طائرة مسيرة تم إسقاطها في مقاطعة روستوف، و11 في القرم، و2 في مقاطعة بيلغورود، ومسيّرة واحدة في مقاطعتي موسكو وكورسك.