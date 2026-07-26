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الدفاع الروسية: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 09:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 قنابل موجهة و1060 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 
 


gnews

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