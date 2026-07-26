الدفاع الروسية: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.



وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو".



وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود.

اضافة اعلان