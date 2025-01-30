الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم ومقاطعة بيلغورود بغرب روسيا.

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