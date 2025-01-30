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الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 30-01-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم ومقاطعة بيلغورود بغرب روسيا.

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وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء، إنه "خلال الفترة بين الساعة 17:45 و18:55 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي بتدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية، 3 منها فوق أراضي جمهورية القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".

 

 
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