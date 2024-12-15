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الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 15-12-2024 03:04 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية مساء السبت.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم بين الساعة 21:30 و22:30 بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على مواقع على أراضي روسيا الاتحادية".

 

وأوضحت وزارة الدفاع أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، إضافة إلى مسيرة أخرى فوق مياه البحر الأسود.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز قد أعلن في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة واحدة في أجواء مقاطعته. وأكد وفي وقت لاحق إصابة أحد السكان بجروح.

 

 
gnews

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