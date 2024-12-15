الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية مساء السبت.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم بين الساعة 21:30 و22:30 بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على مواقع على أراضي روسيا الاتحادية".