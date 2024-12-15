الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز قد أعلن في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة واحدة في أجواء مقاطعته. وأكد وفي وقت لاحق إصابة أحد السكان بجروح.
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