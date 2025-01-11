الدفاع الروسية: إسقاط 85 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية، بينها 31 مسيرة أسقطت فوق البحر الأسود.



وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر "تلغرام": "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الليلة الماضية ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير 31 مسيرة فوق البحر الأسود، و16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وإقليم كراسنودار، و14 مسيرة فوق بحر آزوف، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

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وأضاف البيان أنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين أيضا فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وتم إسقاط طائرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم وأخرى في مقاطعة كورسك".



هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر الجمعة أن بين إجمالي خسائر الجيش الأوكراني 652 طائرة و283 مروحية و39896 طائرة بدون طيار.