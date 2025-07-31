الخميس 2025-07-31 01:15 ص
 

الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود

م
أرشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت متأخر يوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلغورود خلال الساعات الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة ما بين 22:20 بتوقيت موسكو و23:15 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة بدون طيار أوكرانية".

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وأضافت أنه تم تدمير "تسع فوق أراضي مقاطعة روستوف وأربع فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".


وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.


وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف،  باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

 

RT

 
 
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