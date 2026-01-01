الدفاع الروسية: الجيش يسقط 53 مسيرة أوكرانية معادية

وذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة أهداف داخل روسيا الاتحادية في اليوم الأخير من عام 2025. وقد نجحت قوات الدفاع الجوي الروسية في صد كافة الهجمات.
وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 31 ديسمبر، في الفترة من الساعة 08:00 إلى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 53 مسيرة جوية أوكرانية: 40 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتان فوق كل من مقاطغتي بيلغورود وأوريول، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد وروستوف وتولا وياروسلافل".
ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تقصف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، وتحاول كذلك استهداف منشآت الطاقة والمواقع الحيوية المدنية في عمق روسيا بالمسيرات الجوية.
وردا على أساليب نظام كييف الإرهابية، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، يقوم الجيش الروسي باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
