الدفاع الروسية : القضاء على 1750 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1750 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



عززت قوات "الشمال" مواقعها، وبلغت خسائر العدو 125 عسكريًا ومدافع غربية وآليات و6 مستودعات ذخيرة.



عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك، وصدّت 4 هجمات وكبّدت العدو 495 قتيلاً ودمرت مدافع غربية ومدرعات و3 مستودعات ذخيرة.



حسّنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدّت هجومًا واحدًا، وبلغت خسائر العدو 620 عسكريًا ومدافع غربية وآليات ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.



حسّنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدّت 8 هجمات وكبّدت العدو 325 قتيلاً ودبابة ومدافع وأسلحة غربية وعربات مدرعة.



عززت قوات "الشرق" مواقعها وكبّدت العدو 115 عسكريًا ودبابة وعربات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبّدته 70 عسكريًا ودمرت له آليات ومدافع غربية.



كما أسقطت القوات 6 صواريخ "أتاكمس" أمريكية، و4 صواريخ "سكالب-EG" فرنسية، و7 صواريخ "هيمارس" أمريكية، وقنبلة "هامير" فرنسية.



وتم إسقاط 43 مسيرة أوكرانية.