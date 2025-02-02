الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في كورسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في سودجا بمقاطعة كورسك.

اضافة اعلان