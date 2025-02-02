الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في كورسك

وأضاف: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إطلاق قوات نظام كييف صواريخ من منطقة سومي على مدرسة داخلية في سودجا".
وتابع: "استفزاز القوات الأوكرانية في سودجا يهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف ببلدة روسكويه بوريتشنويه في كورسك".
وختم البيان: "الهجوم الذي شنته قوات أوكرانيا على منشأة مدنية في سودجا أظهر الطبيعة الإرهابية وغير الإنسانية لسلطات نظام كييف".
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