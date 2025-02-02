 
الأحد 2025-02-02 02:26 ص
 

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في كورسك

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 02-02-2025 02:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في سودجا بمقاطعة كورسك.

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وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من فبراير، ارتكبت القوات الأوكرانية جريمة حرب جديدة في الأول من فبراير بإطلاق صاروخ موجه على مدرسة داخلية في مدينة سودجا بمقاطعة كورسك".

وأضاف: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إطلاق قوات نظام كييف صواريخ من منطقة سومي على مدرسة داخلية في سودجا".

وتابع: "استفزاز القوات الأوكرانية في سودجا يهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف ببلدة روسكويه بوريتشنويه في كورسك".

وختم البيان: "الهجوم الذي شنته قوات أوكرانيا على منشأة مدنية في سودجا أظهر الطبيعة الإرهابية وغير الإنسانية لسلطات نظام كييف".

 
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