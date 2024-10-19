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الدفاع الروسية تؤكد تحرير مركز سكني جديد في جمهورية دونيتسك

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 19-10-2024 01:39 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، بأن وحدات الجيش الروسي تمكنت من تحرير المركز السكني زوريانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وطردت القوات الأوكرانية من هناك.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: "بفضل العمليات القتالية الناجحة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات الجنوب بالجيش الروسي، تم تحرير المركز السكني زوريانوي في جمهورية دونيتسك".

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات مجموعة "الجنوب"، باستهداف مواقع تمركز الألوية رقم 54 ورقم 59، ورقم 3 و10 بالقوات الأوكرانية. وتكبد العدو خسائر في مناطق المناطق السكنية كوراخوفو وكونستانتينوفكا ونيكيفوروفكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك.

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RT

 
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