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الدفاع الروسية تؤمن طريقا حدوديا مع روسيا في مقاطعة كورسك

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم بأن الجيش الروسي قام بتأمين طريق مفتوح في منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك، من الممكن أن تستخدمه القوت الأوكرانية لاقتحام المقاطعة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي أن "أفراد فرقة الاستطلاع المظلية في مدينة تولا توجهوا إلى محيط قرية نوفي بوت في منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية بين روسيا وأوكرانيا، وقاموا بتركيب حاجز ألغام على الطريق المفتوح هناك".

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وأوضحت الوزارة أن وضع الألغام في هذا الطريق قطع واحدة من الطرق الرئيسية التي تحاول القوات الأوكرانية باستمرار استخدمها لاقتحام الأراضي الروسية".


وبذلك، أعادت القوات العسكرية الروسية تأمين الحدود الوطنية في هذا الجزء المحدد من المنطقة.

 

RT

 
gnews

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