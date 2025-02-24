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الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في خاركوف

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أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 02:42 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن مجموعة قوات "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي وحررت بلدة توبولي في مقاطعة خاركوف.

وأصبحت توبولي رابع بلدة تم تحريرها في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

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وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش الأوكراني فقد نحو 200 جندي في منطقة مسؤولية مجموعة "الغرب" خلال يوم واحد، فيما بلغت الحصيلة اليومية للخسائر الأوكرانية نحو 925 جنديا بين قتيل وجريح.

 

RT

 
gnews

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