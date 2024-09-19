الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإصابة مركز اتصالات للاستخبارات الأوكرانية

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش الأوكراني فقد في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" نحو 690 عسكريا، بينما وصل إجمالي الخسائر البشرية لأوكرانيا خلال اليوم الماضي إلى حوالي 1940 جنديا.
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