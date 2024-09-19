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الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإصابة مركز اتصالات للاستخبارات الأوكرانية

عربة عسكرية في دونيتسك
عربة عسكرية في دونيتسك
الخميس، 19-09-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة غورغييفكا في دونيتسك، بينما وصل إجمالي خسائر أوكرانيا إلى 1940 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش الأوكراني فقد في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" نحو 690 عسكريا، بينما وصل إجمالي الخسائر البشرية لأوكرانيا خلال اليوم الماضي إلى حوالي 1940 جنديا.

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وذكرت الدفاع الروسية أن ضربات قواتها أصابت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لإدارة الاستخبارات العامة للجيش الأوكراني، وكذلك أهدافا حيوية للبنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 142 منطقة.

 

RT

 
gnews

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