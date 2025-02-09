الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي كشف أن حصيلة الخسائر البشرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي بلغت نحو 1200 جندي بين قتيل وجريح.
وفي ما يلي أبر ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:
- فقد العدو نحو 30 جنديا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال".
- حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وألحقت بالقوات المعادية في بعض مناطق لوغانسك خاركوف ودونيتسك خسائر بلغت نحو 205 عسكريين.
واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت 135 جنديا.
- حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" وضعها على طول الخط الأمامي، وضربت قوات ومعدات معادية في دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديا.
- ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" خسائر بالقوات والمعدات المعادية في زابوروجيه وخيرسون، وفقد العدو هناك نحو 65 عسكريا.
- إصابة إحدى منشآت قطاع النفط والغاز التي كانت تعمل لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وبنية تحتية للمطارات العسكرية، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 147 منطقة.
- إسقاط قذيفة من راجمة الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع و90 طائرة مسيرة.
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