الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة أندرييفكا في دونيتسك.

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كما بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية المجموعة نحو 590 جنديا خلال آخر يوم.



وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1270 عسكريا.

RT