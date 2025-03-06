الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1270 عسكريا.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان عن موعد انعقاد القمة العربية في بغداد
-
انتهاء العملية الأمنية في الصنمين السورية بعد السيطرة على آخر مجموعة مسلحة
-
"التقارب" بين روسيا وأمريكا يثير مخاوف دول الناتو
-
مصر تعلن خطة شاملة لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
-
كندا: لن نجري مفاوضات مع واشنطن على حساب مصالحنا
-
"قائمة سوداء لدول" يحظر على سكانها دخول الولايات المتحدة
-
حكم روسي بسجن بريطاني 19 عاماً لقتاله مع الأوكران.. ولندن تندد
-
واشنطن تفتح خزائنها لإسرائيل: ملتزمون بـ"أمنها الاقتصادي"