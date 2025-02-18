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الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في كورسك

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أرشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سفيردليكوفو والقضاء على 220 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك، وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 61530 فردا ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة.

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وتاليا تقرير حول ما تم إنجازه خلال اليوم الماضي:

- تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غيفو، غونشاروفكا، زاموستي، زاوليشينكا، كازاتشيا لوكنيا ليبيديفكا، لوكنيا، ملايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولسكي، روبانشينا، سودجا ويوجني الحدودية المتطرفة.


- وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات بونداريفاكا، غوغوليفكا، فيكتوروفكا، غوغوليفكا، كولماكوف، كوسيتسا، كوريلوفكا، مارتينوفكا، ميلوفايا، أوليشنيا، تشيركاسكوي، بوريتشنوي، باسوفكا، بلوفودي، فيسيلوفكا، جوارافكا، أوبودي، يوناكوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.


- بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 220 جنديا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية و16 مدرعة و14 مركبة، و13 مدفعا ومركز تحكم بالمسيرات، ومستودعي ذخيرة.


- بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 61530 فردا و370 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و109 محطات حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.

 

RT

 
gnews

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