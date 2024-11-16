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الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك

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أرشيفية
السبت، 16-11-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حررت بلدتين في دونيتسك خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن خسائر أوكرانيا اليومية بلغت نحو 1755 جنديا بين قتيل وجريح.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة لينينسكويه في جمهورية دونيتسك، فيما فقد العدو في منطقة مسؤولية المجموعة نحو 370 عسكريا.

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وأضاف البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة ماكاروفكا في دونيتسك أيضا، وأن الخسائر التي تكبدها العدو على يد مجموعة "الشرق" بلغت نحو 140 جنديا.

 

RT

 
gnews

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