الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة لينينسكويه في جمهورية دونيتسك، فيما فقد العدو في منطقة مسؤولية المجموعة نحو 370 عسكريا.
وأضاف البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة ماكاروفكا في دونيتسك أيضا، وأن الخسائر التي تكبدها العدو على يد مجموعة "الشرق" بلغت نحو 140 جنديا.
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