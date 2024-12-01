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الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد تحرير بلدتين على محورين في جمهورية دونيتسك، في حين بلغ إجمالي خسائر أوكرانيا نحو 1565 جنديا خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة إيلينكا وكبدت العدو خسائر تصل إلى 380 عسكريا في منطقة مسؤوليتها.

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بدورها، حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة بتروفكا وفقد العدو على يد قوات "الوسط" ما يتجاوز مجموعه 470 جنديا.

 

RT

 
gnews

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