الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة إيلينكا وكبدت العدو خسائر تصل إلى 380 عسكريا في منطقة مسؤوليتها.
بدورها، حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة بتروفكا وفقد العدو على يد قوات "الوسط" ما يتجاوز مجموعه 470 جنديا.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك بلغت 255 جنديا
-
الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة
-
بيسكوف: مذكرات ميركل أظهرت أنها كانت تنوي الخداع عبر اتفاقات مينسك
-
انطلاق أعمال القمة الخليجية 45 في الكويت
-
البرلمان العربي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
-
لتحويل وجهة المعادن .. بايدن يزور أفريقيا
-
ماذا تفعل كامالا هاريس بعد هزيمتها أمام ترامب؟
-
تعزيزات سورية ضخمة إلى حماة .. وهجمات في درعا والسويداء