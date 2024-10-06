الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وصد محاولتين لاختراق الحدود

وبدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تصدت الوحدات الروسية لمحاولتين أوكرانيتين لاختراق الحدود على محور بلدة توفي بوت، وبلغت خسائر العدو نحو 30 جنديا، بينما استسلم جندي أوكراني واحد.
واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 13 لواء أوكرانيا في محيط 15 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.
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