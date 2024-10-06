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الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وصد محاولتين لاختراق الحدود

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 06-10-2024 03:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك بلغت نحو 200 جندي خلال آخر يوم، وشملت أيضا 7 قطع من المعدات العسكرية.

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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 9 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.

 

وصدت القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 هجمات مضادة للعدو باتجاه بلدة بليخوفو ما أدى إلى سقوط نحو 30 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

وبدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تصدت الوحدات الروسية لمحاولتين أوكرانيتين لاختراق الحدود على محور بلدة توفي بوت، وبلغت خسائر العدو نحو 30 جنديا، بينما استسلم جندي أوكراني واحد.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 13 لواء أوكرانيا في محيط 15 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

 
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