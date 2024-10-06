الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وصد محاولتين لاختراق الحدود

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك بلغت نحو 200 جندي خلال آخر يوم، وشملت أيضا 7 قطع من المعدات العسكرية.

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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 9 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.