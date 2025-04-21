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الدفاع الروسية: تحييد 50 مقاتلا أوكرانيا بعد استئناف القتال في كورسك

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها في كورسك التزمت بوقف إطلاق النار وفقا لهدنة عيد الفصح، لكن بعد انتهائها منتصف الليلة الماضية استأنفت العمل على دحر قوات العدو في أراضي المقاطعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين إنه بعد انتهاء سريان الهدنة بلغت خسائر الجيش الأوكراني البشرية نحو 50 جنديا، وضمت أيضا مركبة مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعتين ومركبة قتالية مدرعة ومعدات أخرى.

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بذلك أصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال في أغسطس الماضي، يشمل أكثر من 75375 عسكريا و411 دبابة و336 مركبة مشاة قتالية و311 ناقلة جند مدرعة و2282 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

RT

 
gnews

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