الدفاع الروسية: تدمير 127 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 127 مسيرة معادية في الفترة من الساعة 20.00 مساء أمس الثلاثاء إلى 4.05 فجر اليوم الأربعاء.
وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن معظم المسيرات أسقطت فوق مقاطعات بريانسك (41 مسيرة) وأوريول (37)، وكورسك (31) في غرب البلاد.
وأضافت الدفاع الروسية أنه تم أيضا إسقاط 6 مسيرات في مقاطعة موسكو و5 أخرى في فلاديمير، و3 في ريازان ومسيرة واحدة في كل من بيلغورود، وتولا وكالوغا وحوض البحر الأسود.
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