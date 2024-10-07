الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وفورونيج ليلة السبت الأحد، إضافة إلى مسيرة في بريانسك واثنتين في بيلغورود في ساعات صباح الأحد.
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