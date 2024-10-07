 
الإثنين 2024-10-07 12:15 م
 

الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 10:02 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم أيضا تدمير 6 مسيرات معادية في مقاطعة كورسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط 4 مسيرات أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وفورونيج ليلة السبت الأحد، إضافة إلى مسيرة في بريانسك واثنتين في بيلغورود في ساعات صباح الأحد.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الخيار والكوسا والبطاطا.. أسعار الخضار تشهد ارتفاعاً في السوق المركزي

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل

أرشيفية

أخبار محلية "الأرصاد" توضح حول الأمطار بالمملكة

من المصدر

عربي ودولي زلزال يضرب نيوزيلندا

جانب من وصول طائرة المساعدات

أخبار محلية وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

تعبيرية

أخبار الشركات بـ70 مليون دينار.. "المراعي" السعودية تستحوذ على "حمودة" الأردنية

طلبة المدارس

خاص بالوكيل تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل

صواريخ المقادمة "M90"

فلسطين القسام تقصف تل أبيب بصواريخ "M90"



 


الأكثر مشاهدة