الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم.

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