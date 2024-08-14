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الدفاع الروسية: تدمير 4 صواريخ و117 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 4 صواريخ و117 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، معظمها في مقاطعتي كورسك وفورونيج.

 

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 37 طائرة بدون طيار و4 صواريخ تكتيكية "توتشكا-أو" فوق أراضي كورسك، و37 طائرة بدون طيار أخرى فوق منطقة فورونيج.

وأضاف البيان أن 17 مسيرة معادية أسقطت فوق أراضي بيلغورود، و11 مسيرة أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفغورود (شرق موسكو)، و9 مسيرات في فولغوغراد، و3 فوق بريانسك، و2 فوق أوريول، وواحدة فوق روستوف.

gnews

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