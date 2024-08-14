الدفاع الروسية: تدمير 4 صواريخ و117 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

وأضاف البيان أن 17 مسيرة معادية أسقطت فوق أراضي بيلغورود، و11 مسيرة أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفغورود (شرق موسكو)، و9 مسيرات في فولغوغراد، و3 فوق بريانسك، و2 فوق أوريول، وواحدة فوق روستوف.
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