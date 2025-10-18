السبت 2025-10-18 10:22 ص
 

الدفاع الروسية: تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

السبت، 18-10-2025 08:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 41 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 12 منطقة روسية، بينها مقاطعة موسكو والبحر الأسود، خلال الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت 12 مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيّرات فوق كل من كالوغا وجمهورية باشكورتوستان (باشكيريا)، و3 فوق مقاطعة موسكو، ومسيرتين فوق كل من بيلغورود وأوريول، ومسيرة واحدة فوق كل من فولغوغراد وكورسك وريازان وتامبوف وتولا وسامارا، إضافة إلى 6 مسيّرات فوق مياه البحر الأسود.

ولم تُسجّل السلطات أي إصابات أو أضرار مادية جراء الهجمات.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن وسائل الدفاع الجوي المناوبة دمرت عدداً من المسيرات الأوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال ساعتين.

 
 
