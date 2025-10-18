الدفاع الروسية: تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت 12 مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيّرات فوق كل من كالوغا وجمهورية باشكورتوستان (باشكيريا)، و3 فوق مقاطعة موسكو، ومسيرتين فوق كل من بيلغورود وأوريول، ومسيرة واحدة فوق كل من فولغوغراد وكورسك وريازان وتامبوف وتولا وسامارا، إضافة إلى 6 مسيّرات فوق مياه البحر الأسود.
ولم تُسجّل السلطات أي إصابات أو أضرار مادية جراء الهجمات.
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن وسائل الدفاع الجوي المناوبة دمرت عدداً من المسيرات الأوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال ساعتين.
