الدفاع الروسية تستعرض حصيلة الخسائر الأوكرانية في الأفراد والمعدات خلال آخر 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع، إن وحدات الجيش الروسي تواصل مهماتها القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة، وتكبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.

اضافة اعلان

وذكرت الوزارة، أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" بالجيش الروسي، استهدفت لواء المشاة رقم 57 ولواء الإنزال الجوي رقم 92 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق المركزين السكنيين ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو خلال ذلك حوالي 90 عسكريا ومدفع هاوتزر عيار 122 مم من طراز D-30.