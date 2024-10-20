الدفاع الروسية تستعرض حصيلة الخسائر الأوكرانية في الأفراد والمعدات خلال آخر 24 ساعة

ووفقا للوزارة، تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الأوكرانية رقم 10 ورقم 23، و54، و116 ورقم 56 و 79، وكذلك اللواء رقم 46، في مناطق المراكز السكنية ريزنيكوفكا وسيفيرسك وفيروليبوفكا ودالني وكوراخوفو وداشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين لوحدات من اللواء 81 التابع للقوات الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه 645 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز M119 عيار 105 مم.
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