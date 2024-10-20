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الدفاع الروسية تستعرض حصيلة الخسائر الأوكرانية في الأفراد والمعدات خلال آخر 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 20-10-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع، إن وحدات الجيش الروسي تواصل مهماتها القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة، وتكبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.  

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 وذكرت الوزارة، أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" بالجيش الروسي، استهدفت لواء المشاة رقم 57 ولواء الإنزال الجوي رقم 92 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق المركزين السكنيين ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو خلال ذلك حوالي 90 عسكريا ومدفع هاوتزر عيار 122 مم من طراز D-30.

 

 وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت الألوية المعادية في كوبيانسك وبيشانو بمقاطعة خاركوف وبريشيب وتيرنز في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية. وخلال ذلك، فقد العدو أكثر من 450 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة M113 أمريكية، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 مم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 مم، ومدفع L-119 عيار 105 مم بريطاني الصنع، ومحطة حرب إلكترونية ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.

ووفقا للوزارة، تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الأوكرانية رقم 10 ورقم 23، و54، و116 ورقم 56 و 79، وكذلك اللواء رقم 46، في مناطق المراكز السكنية ريزنيكوفكا وسيفيرسك وفيروليبوفكا ودالني وكوراخوفو وداشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين لوحدات من اللواء 81 التابع للقوات الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه 645 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز M119 عيار 105 مم.

 
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