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الدفاع الروسية تعلن القضاء على ألفي عسكري أوكراني في يوم

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 03:29 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على ألفي عسكري أوكراني وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

تواصل قوات "الشمال" تقدمها على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 95 جنديا ودمرت له مدافع غربية ومستودعي ذخيرة.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في دونيتسك وخاركوف ولوغانسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 490 قتيلا ودمرت له دبابة ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 785 عسكريا ودمرت له مدافع غربية و3 مدرعات أمريكية "أم 113" وآليات وأسلحة.

تواصل قوات "المركز" تعزيز مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 465 قتيلا ودمرت له مدافع وآليات ومدرعتين "أم 113"، ومدرعتي "كوزاك" أوكرانيتين، ومدرعة "هامفي" أمريكية وأسلحة ومدافع غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وصدت هجوما وكبدت العدو 100 جندي ودمرت له آليات ومركبات ومدافع غربية و3 مستودعات ذخيرة.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 65 عسكريا ومدرعات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة وراجمة صواريخ IRIS-T.

تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومواقع البنى التحتية لقوات كييف.

إسقاط 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

إسقاط 77 مسيرة. 

روسيا اليوم
 
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