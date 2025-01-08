الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1460 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت العدو 40 قتيلا، ومركبة ومدرعة ومدفعا.
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت هجوما وكبدت العدو 380 قتيلا ودمرت له مدرعات منها 2 "هامفي" أمريكية، و8 مركبات، و4 مدافع غربية، و5 مستودعات ذخيرة.
- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 280 عسكريا وأسرت 18 عسكريا، ودمرت له دبابة ومدرعتين إحداهما "أم 113" أمريكية، و7 شاحنات ومدفعين ومستودع ذخيرة.
- حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 13 هجوما وكبدت العدو 530 قتيلا ودمرت له مدرعتين و5 مركبات، ومدفعين.
- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما وكبدت العدو 160 عسكريا ودمرت له مدرعة "ماكس برو" أمريكية ومدافع ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وكبدته 70 قتيلا ودمرت له 9 مركبات، ومدفعا.
- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية ومستودعات المسيرات ولوجستيات قوات كييف.
- إسقاط 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية.
- إسقاط 105 مسيرات.
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