الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1460 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1460 عسكريا أوكرانيا وأسر 18 آخرين، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت العدو 40 قتيلا، ومركبة ومدرعة ومدفعا.

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- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت هجوما وكبدت العدو 380 قتيلا ودمرت له مدرعات منها 2 "هامفي" أمريكية، و8 مركبات، و4 مدافع غربية، و5 مستودعات ذخيرة.



- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 280 عسكريا وأسرت 18 عسكريا، ودمرت له دبابة ومدرعتين إحداهما "أم 113" أمريكية، و7 شاحنات ومدفعين ومستودع ذخيرة.



- حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 13 هجوما وكبدت العدو 530 قتيلا ودمرت له مدرعتين و5 مركبات، ومدفعين.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما وكبدت العدو 160 عسكريا ودمرت له مدرعة "ماكس برو" أمريكية ومدافع ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وكبدته 70 قتيلا ودمرت له 9 مركبات، ومدفعا.



- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية ومستودعات المسيرات ولوجستيات قوات كييف.



- إسقاط 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية.



- إسقاط 105 مسيرات.