الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت له مدرعة ومركبتين ومدافع غربية.

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تواصل قوات "الغرب" الروسية تقدمها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 410 قتلى ودمرت له مدرعات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومحطة رادار وآليات أخرى و4 مستودعات ذخيرة.



عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 490 عسكريا ودمرت له مدرعة "أم 113" أمريكية و5 مركبات وراجمة صواريخ RAK-SA-12 كرواتية ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.



عززت قوات "المركز" تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 400 قتيل ودمرت له 3 مدرعات وآليتين ومدافع غربية ومحطتي رادار أمريكيتين.



تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 155 عسكريا ودمرت له 3 دبابات 2 منها "ليوبارد" ألمانيتان و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية وعدة مدافع.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 40 قتيلا ودمرت له محطتي حرب إلكترونية و4 مركبات.



تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية الأوكرانية.



إسقاط مقاتلة "ميغ 29".



إسقاط 3 قنابل موجهة "هامير" فرنسية و8 صواريخ "هيمارس" أمريكية.



إسقاط 59 مسيرة.