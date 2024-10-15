 
الثلاثاء 2024-10-15 03:52 م
 
 

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 15-10-2024 03:28 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ليفادنويه في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1575عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.

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طهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 30 جنديا ودمرت له مدافع غربية وآليات ومستودع ذخيرة.


عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وصدت هجومين، وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له دبابة ومدافع غربية ومستودعي ذخيرة وآليات.


حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 590 عسكريا ودمرت له مدافع غربية وآليات. 


عززت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 500 قتيل ودمرت له مدافع وآليات وأسلحة غربية.


عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 95 عسكريا وآليات ومدافع غربية.

 
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