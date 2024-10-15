الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وصدت هجومين، وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له دبابة ومدافع غربية ومستودعي ذخيرة وآليات.
حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 590 عسكريا ودمرت له مدافع غربية وآليات.
عززت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 500 قتيل ودمرت له مدافع وآليات وأسلحة غربية.
عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 95 عسكريا وآليات ومدافع غربية.
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