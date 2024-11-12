الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1985 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1985 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- دحرت قوات "الشمال" الروسية تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 60 قتيلا ودمرت له آليات.

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- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 470 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومدرعات و4 مستودعات ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.



- حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 5 هجمات وكبدت العدو 765 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.



- واصلت قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 470 قتيلا ودمرت له دبابة "ليوبارد" ألمانية ومدرعة "ماكس برو" أمريكية ومدرعة "كوزاك" أوكرانية ومدافع وآليات أخرى.



- عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت 4 هجمات وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له دبابة وعددا من العربات والمدافع الغربية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 70 قتيلا ودمرت له عربات ومستودع ذخيرة.



- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومواقع الطاقة والبنى التحتية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.



- إسقاط 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية.



- إسقاط 71 مسيرة.