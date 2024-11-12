الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1985 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- دحرت قوات "الشمال" الروسية تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 60 قتيلا ودمرت له آليات.
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 470 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومدرعات و4 مستودعات ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.
- حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 5 هجمات وكبدت العدو 765 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.
- واصلت قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 470 قتيلا ودمرت له دبابة "ليوبارد" ألمانية ومدرعة "ماكس برو" أمريكية ومدرعة "كوزاك" أوكرانية ومدافع وآليات أخرى.
- عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت 4 هجمات وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له دبابة وعددا من العربات والمدافع الغربية.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 70 قتيلا ودمرت له عربات ومستودع ذخيرة.
- تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومواقع الطاقة والبنى التحتية التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
- إسقاط 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية.
- إسقاط 71 مسيرة.
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